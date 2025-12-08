Ричмонд
Более 80 процентов участников СВО не обращаются к психологам, заявили в ОНФ

Глава ОНФ Кузнецов: 83% участников СВО не обращаются за психологической помощью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что 83% участников СВО не обращаются за психологической помощью.

«У нас есть показатели, связанные с повышением к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями реабилитации, переобучения, трудоустройства. По нашим опросам, здесь есть сложный показатель — 83% ребят, наших бойцов не обращаются за психологической помощью», — сказал Кузнецов на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.