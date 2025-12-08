Более 80 процентов участников СВО не обращаются к психологам, заявили в ОНФ

«У нас есть показатели, связанные с повышением к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями реабилитации, переобучения, трудоустройства. По нашим опросам, здесь есть сложный показатель — 83% ребят, наших бойцов не обращаются за психологической помощью», — сказал Кузнецов на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.