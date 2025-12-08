Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Как пояснял вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Он отметил, что резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Они не являются военнослужащими и обладают всеми правами гражданских лиц.