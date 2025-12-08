МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
«Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — говорится в документе.
Они будут проходить:
Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.
В прошлом месяце Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов на спецсборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. На них будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для проходящих военные сборы граждан запаса.
Как пояснял вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, важно не путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими. Он отметил, что резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Они не являются военнослужащими и обладают всеми правами гражданских лиц.