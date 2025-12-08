Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области ночью 9 декабря ожидаются аномальные морозы. Температура местами может опуститься до −42 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Аномальный мороз обещают ночью 9 декабря.

В Свердловской области ночью 9 декабря ожидаются аномальные морозы. Температура местами может опуститься до −42 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Ночью 9 декабря в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные морозы до −42°С! Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности!» — заявили спасатели.

Рекомендуется избегать поездок на авто. Всем жителям советуют оставаться и дома и не выходить на улицу.