МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

Аномальный мороз обещают ночью 9 декабря.
В Свердловской области ночью 9 декабря ожидаются аномальные морозы. Температура местами может опуститься до −42 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Ночью 9 декабря в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные морозы до −42°С! Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности!» — заявили спасатели.
Рекомендуется избегать поездок на авто. Всем жителям советуют оставаться и дома и не выходить на улицу.