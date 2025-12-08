Путин изменил приоритеты работы СПЧ в условиях спецоперации

«Для меня это конечно большая честь то, что президент доверил мне такое поручение. Нашей организации “Союз семей военнослужащих России” больше 25 лет. Всегда приоритетом у нас были семьи участников. На данном этапе это СВО, а до этого и Афганистан и чеченский конфликт и Сирия. То есть, естественно, это забота о семьях и оказание юридической помощи, психологической обязательно, естественно. Ну и мое направление будет СВО, гуманитарная миссия. То есть все, что с этим связано, будем активно работать», — сказала Большакова.