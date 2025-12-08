Путин изменил приоритеты работы СПЧ в условиях спецоперации

Путин подписал указ о кадровых изменениях в СПЧ.
Президент России Владимир Путин утвердил указ о ротации состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
В обновленный состав СПЧ включены:
— председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова;
— советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко;
— председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков;
— ректор МПГУ Алексей Лубков.
В частности, председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, вошедшая в обновленный состав СПЧ, заявила URA.RU, что сосредоточит работу в совете на защите семей участников вооруженных конфликтов и гуманитарных проектах. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом агентства.
«Для меня это конечно большая честь то, что президент доверил мне такое поручение. Нашей организации “Союз семей военнослужащих России” больше 25 лет. Всегда приоритетом у нас были семьи участников. На данном этапе это СВО, а до этого и Афганистан и чеченский конфликт и Сирия. То есть, естественно, это забота о семьях и оказание юридической помощи, психологической обязательно, естественно. Ну и мое направление будет СВО, гуманитарная миссия. То есть все, что с этим связано, будем активно работать», — сказала Большакова.
Она уточнила, что в центре ее инициатив будут меры поддержки родственников военнослужащих и ветеранов локальных конфликтов, а также развитие системной правовой и психологической помощи семьям. По ее словам, на площадке СПЧ она рассчитывает продвигать вопросы взаимодействия с общественными объединениями и гуманитарными структурами, которые уже много лет сопровождают семьи участников боевых действий.
Отвечая на вопрос URA.RU о подготовке к предстоящей встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным, Большакова сообщила, что уже направила свои предложения для обсуждения. «Ну, на данном этапе у нас еще будет только ознакомительный этап, да, но вопросы, конечно, я предоставила, будут они обсуждаться, поэтому надеюсь, что в следующий раз обязательно все мои предложения, которые я заранее озвучила, будут приняты», — подытожила новый член СПЧ.
Председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в разговоре с URA.RU подтвердил свое вхождение в состав совета как представителя общественного объединения. Он уточнил, что намерен сосредоточиться на комиссиях по развитию правоохранительных органов, экологическим правам и развитию гражданского общества, а на ближайшей ежегодной встрече с президентом не планирует задавать вопросов.
«Ну, приоритет, он остается тем же. Защита прав человека, гражданина, его свободы, его социальных, духовно-культурных, экономических, политических, экологических и других прав. То есть приоритет тот же. И развитие гражданского общества. Очень широкий сектор вопросов, связанных с активностью наших граждан», — сказал Шлыков.
Он добавил, что на предстоящей традиционной встрече с Владимиром Путиным он не планирует выступать с инициативами. По его словам, сначала он намерен отработать в статусе члена Совета не менее года, а затем уже выходить с вопросами и предложениями, опираясь на результаты работы. Шлыков подчеркнул, что все решения и обращения формируются коллегиально внутри СПЧ, поэтому преждевременная личная активность на встрече с президентом, по его мнению, была бы некорректной.