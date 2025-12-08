Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2026 году

Сборы граждан России, которые находятся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся каждый год. Указ о призыве военных запаса на сборы подписывает президент. На основании указа мобилизационное управление Министерства обороны готовит соответствующую директиву, поступающую в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток россиянам, которые находятся в запасе.