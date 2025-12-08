Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2026 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, которые пребывают в запасе, на военные сборы в следующем году. Документ опубликован на сайте правовых актов.
— Призывать в 2026 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — сказано в документе.
Сборы граждан России, которые находятся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся каждый год. Указ о призыве военных запаса на сборы подписывает президент. На основании указа мобилизационное управление Министерства обороны готовит соответствующую директиву, поступающую в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток россиянам, которые находятся в запасе.
4 ноября Владимир Путин подписал законы о круглогодичном призыве мужчин на военную службу и сборах резервистов для защиты критически важных объектов. Теперь в течение всего года будут проводиться медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.
Также, согласно закону о сборе резервистов, их можно будет отправлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики и транспорта.