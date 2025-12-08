Ричмонд
Flightradar: Британский самолет-разведчик замечен над Черным морем

Самолет-разведчик ВВС Британии направился к румынскому побережью.

Источник: Комсомольская правда

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135, вылетевший с базы в Великобритании, совершил пролёт над Черным морем и, развернувшись в районе Сочи, вернулся в обратном направлении. О данном случае сообщает сервис отслеживания самолётов Flightradar.

Согласно имеющимся данным, траектория показывает, что воздушное судно поднялось с базы в Уоддингтоне и пролетело над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией. Затем оно прошло над Чёрным морем мимо Крыма и, приблизившись к Сочи, сменило курс и направилось назад.

На 19:00 по московскому времени в понедельник, 8 декабря, самолет снова направился к румынскому побережью.

Как известно, 6 ноября американский разведывательный самолет Boeing RC-135U с позывным JAKE37 также был замечен в небе над Черным морем. Это произошло всего через несколько дней после его предыдущего подобного полета.