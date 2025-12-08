В Госдуме хотят запретить россиянам запускать фейерверки: вот почему

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил запретить продажу фейерверков. Это, уверен парламентарий, положительно скажется на комфорте и безопасности граждан.
Депутат объясняет свою позицию тем, что в новогодние праздники салюты многим портят отдых. Помимо нарушения режима тишины, случаются травмы.
— Самому может пальцы оторвать, а потом кому-то в окно может залететь, на балкон и так далее, — пояснил парламентарий Постньюс.
Речь идет именно о запрете для физических лиц. А вот государственным организациям парламентарий предлагает оставить возможность запускать салюты. Так как в этом случае будут тщательно следить за соблюдением техники безопасности.
В настоящий момент парламентарий готовит соответствующие документы и в будущем планирует внести инициативу в Госдуму. Запрет фейерверков положительно скажется не только на гражданах. Но и сохранит питомцев, которые тоже пугаются взрывов, а на улице часто теряются в новогоднюю ночь.