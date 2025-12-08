В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полёты, в аэропорту Саратова сняли

По данным ведомства, во время действия ограничений в аэропорту Саратова один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее временные ограничения были введены на работу аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса. Причиной стали соображения безопасности, направленные на предотвращение рисков для пассажиров и экипажей. Впоследствии ограничения были сняты.
