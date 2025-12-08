МО РФ: 11 украинских беспилотников сбиты над РФ

Срочная новость.
В период с 17:00 до 23:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
