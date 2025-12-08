Ричмонд
В аэропорту Краснодар введены временные ограничения

В аэропорту Краснодар (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Срочная новость.

