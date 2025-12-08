Ричмонд
Житель Одессы выкинул свой украинский паспорт на концерте рэпера Face

Молодой украинец согнул и выкинул свою карточку-паспорт во время концерта популярного рэп-исполнителя.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео, на котором молодой житель Одессы на концерте российского рэпера Face в Кишинёве демонстративно сгибает и выбрасывает свою украинскую паспорт-карточку. Инцидент быстро привлёк внимание пользователей соцсетей.

Какие именно причины побудили парня к такому поступку, не уточняется. В пабликах отмечается лишь сам факт произошедшего без пояснений его позиции или комментариев очевидцев.

Ситуация вызвала бурные обсуждения, однако на данный момент никаких официальных разъяснений или информации о возможных последствиях для участника инцидента не поступало.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 24-летнюю стримершу, которая демонстративно сожгла свой паспорт на видео и выложила ролик в интернет.