Бастрыкин предупредил чиновников в РФ о бессмысленности «спрятать наворованное»

Российским чиновникам бессмысленно пытаться «спрятать наворованное», так как следователи для выявления подобных фактов используют целый арсенал современных средств. Об этом в своей статье для РБК написал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Он подчеркнул, что следователи активно ведут разъяснительную работу и на конкретных примерах рассказывают чиновникам о последствиях коррупции.
— Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата данных средств, — сообщил глава СК.
По его словам, за рубежом нелегально полученные деньги тоже не скрыть, потому что тамошние власти понимают природу их происхождения и часто активно обращают в свою пользу.
Бастрыкин в статье предложил представить, что в будущем появится усовершенствованный вариант полиграфа, который позволит находить в памяти человека следы его любых преступлений, включая свидетелей и соучастников.
Кроме того, он напомнил чиновникам, что казнокрадство и мздоимство ставят под удар и родственников фигурантов уголовных дел.
В ноябре из-за утраты доверия своей работы лишился бывший заместитель главы Дмитровского муниципального округа Подмосковья. Его заподозрили в получении взятки. В связи с этим завели уголовное дело.