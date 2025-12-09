Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря, когда говорят «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

Православная церковь 9 декабря вспоминает святого Георгия. В народе празднуют Юрьев, или Егорьев день. А еще 9 декабря родилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Все дело в том, что в период XV-XVI веках был так называемый «крестьянский выход». У крестьян появилась возможность перейти от одного помещения к другому. На указанное отводилась неделя до праздника и неделя после него. Затем данное право отменили и люди начали говорить названную поговорку.