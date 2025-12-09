Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря, когда говорят «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря с известной поговоркой.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 декабря вспоминает святого Георгия. В народе празднуют Юрьев, или Егорьев день. А еще 9 декабря родилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Все дело в том, что в период XV-XVI веках был так называемый «крестьянский выход». У крестьян появилась возможность перейти от одного помещения к другому. На указанное отводилась неделя до праздника и неделя после него. Затем данное право отменили и люди начали говорить названную поговорку.

Что нельзя делать 9 декабря.

Запрещено ходить на охоту. Предки верили, что подобным можно навлечь беду. День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Не следует брать в долг и давать взаймы. А еще на 9 декабря не планировали поездок.

Что можно делать 9 декабря.

По традиции, было принято выпекать печенье в форме лошадок. Его носили в поле, где оставляли. Считалось, что подобное поможет домашним животным хорошо перенести зиму.

Согласно приметам, большое число снега предсказывало много травы в мае. В том случае, если 9 декабря холодная погода, то зимой будут крепкие морозы.

