Что можно и нельзя делать в Юрьев день 9 декабря, когда говорят «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

Православная церковь 9 декабря вспоминает святого Георгия. В народе празднуют Юрьев, или Егорьев день. А еще 9 декабря родилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Все дело в том, что в период XV-XVI веках был так называемый «крестьянский выход». У крестьян появилась возможность перейти от одного помещения к другому. На указанное отводилась неделя до праздника и неделя после него. Затем данное право отменили и люди начали говорить названную поговорку.
Что нельзя делать 9 декабря.
Запрещено ходить на охоту. Предки верили, что подобным можно навлечь беду. День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Не следует брать в долг и давать взаймы. А еще на 9 декабря не планировали поездок.
Что можно делать 9 декабря.
По традиции, было принято выпекать печенье в форме лошадок. Его носили в поле, где оставляли. Считалось, что подобное поможет домашним животным хорошо перенести зиму.
Согласно приметам, большое число снега предсказывало много травы в мае. В том случае, если 9 декабря холодная погода, то зимой будут крепкие морозы.
