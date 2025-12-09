Народный календарь. Что нужно сделать с баней в Парамонов день, 12 декабря

12 декабря в православии чтут память мученика Парамона и вместе с ним 370 мучеников. Они пострадали в 250 году за веру в Христа. В народе этот день так и прозвали — Парамонов.
В эту дату было принято наказывать врагов и обидчиков. Специально для этого люди кипятили ножи и читали над ними заклинание. После обряда у обидчика появлялись проблемы со здоровьем.
12 декабря на Руси забивали гвоздь в нижнее бревно в стене бани, расположенной с западной стороны. Делали это, чтобы баню никто не испортил, а парильщики не приобрели в ней болезни.
Кроме того, в Парамонов день было принято сметать снег с крыш. В народе говорили: «Пришел Парамон — снег с крыш вон».
Приметы погоды:
Если с утра снег пошел, то до святого Николая будет метель (19 декабря).
Если к этому дню снег еще не выпал, то зима будет теплой и бесснежной.
Снегопад в этот день считался доброй приметой — будет хороший урожай хлеба в следующем году.
Именины отмечают: Иван, Николай, Парамон, Даниил, Денис, Федор.