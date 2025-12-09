Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин для повышения эффективности российской морской политики переименовал Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике в Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«О некоторых вопросах Морской коллегии Российской Федерации. В целях дальнейшего повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации постановляю: переименовать Совет по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике в Совет по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов», — говорится в документе.