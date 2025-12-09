Календарь на 9 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День лютефиска — Швеция и Норвегия. С праздника этого традиционного деликатеса начинается предрождественский период. Лютефиск готовится из трески, вымоченной в щелочном растворе каустической соды. После этого рыбу на несколько дней замачивают в воде, чтобы она приобрела желеобразную структуру и острый запах, потом жарят или запекают. Считается, что блюдо придумал покровитель Ирландии святой Патрик — он облил треску щелочью, чтобы отравить викингов. Но тем блюдо понравилось, и они привезли рецепт на родину. Критики называют лютефиск крысиным ядом и «оружием массового поражения», но в скандинавских странах без него не обходится ни один праздничный стол.