В Торгово-промышленной палате предложили отменить россиянам квартплату

В России необходимо переформатировать всё жилищное законодательство. Об этом в интервью aif.ru заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.
«Надо признать объектом недвижимости многоквартирный дом в целом и сделать так, чтобы собственники квартир реально владели долей дома — пропорционально площади, на которой проживают. И вносили не квартплату (это понятие я бы вообще отменил), а плату за содержание принадлежащего собственнику имущества», — пояснил Широков.
По словам эксперта, сегодня многие россияне не осознают, что и дом, в котором они живут, и земля под ним принадлежат им. «Они считают, что им принадлежит только квартира, а всё остальное — забота властей. Как говорится, “я живу на первом этаже, и мне плевать, что крыша течет и лифт не работает”. А так нельзя», — добавил специалист.
Проблема уходит корнями в 1990-е, считает Широков. «Когда квартиры начали приватизировать, общее имущество дома просто обнулили. Получился правовой казус: этой собственности сегодня нет ни на каком балансе! Например, в вашем доме поменяли лифт — хорошо. Но он как бы ничей. А надо, чтобы и у лифта, и у всего остального в доме был единый хозяин», — добавил представитель ТПП.
