В Торгово-промышленной палате предложили отменить россиянам квартплату

По словам эксперта, сегодня многие россияне не осознают, что и дом, в котором они живут, и земля под ним принадлежат им. «Они считают, что им принадлежит только квартира, а всё остальное — забота властей. Как говорится, “я живу на первом этаже, и мне плевать, что крыша течет и лифт не работает”. А так нельзя», — добавил специалист.