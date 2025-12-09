Ричмонд
СМИ: Трамп опять чуть не уснул на встрече с министрами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами кабинета министров. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

На прошлой неделе агентство другие ведущие издания обратили внимание на то, что американский лидер подолгу моргал со скучающим видом на заседании кабинета.

В понедельник, 8 декабря, во время выступления других участников встречи в Белом доме, глава США, судя по внешнему виду, был близок к тому, чтобы уснуть, и выглядел уставшим. При этом он постоянно называет своего предшественника, Джо Байдена, «сонным», отметил автор статьи.

28 ноября Дональд Трамп аннулировал все документы, которые подписал Джо Байден автопером. Он заявил в соцсети Truth Social, что любой документ, подписанный «сонным» Байденом с помощью автопера, аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы.

Странности в поведении Дональда Трампа начали вызывать все больше вопросов еще в августе, его речь стала предметом изучения психологов. Что происходит с американским лидером, выясняла «Вечерняя Москва».

