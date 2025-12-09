Мошенники стали выдавать себя за работодателей, предлагая «работу мечты»

В МВД России рассказали о новой схеме, которую используют мошенники, чтобы обманывать граждан. Злоумышленники маскируются под работодателей и предлагают «работу мечты», чтобы украсть деньги и личные данные. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.