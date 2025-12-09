Звезда «Клона» подал в суд на телеканал TV Globo из-за авторских прав

Бразильский актёр Виктор Фазано, известный по роли Тавиньо в культовом сериале «Клон», подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за повторного запуска трансляций проекта. Об этом сообщает портал metropoles.com.
По словам Фазано, он не получил положенных авторских отчислений за недавний повтор показа мелодрамы. В иске вместе с актёром участвует компания Landscapio Comércio. Истцы утверждают, что телеканал зарабатывает на ретрансляции сериала, но не выплачивает причитающиеся роялти.
Согласно поданным юридическим документам, TV Globo был обязан перечислять актёру регулярные выплаты за использование его интеллектуальной собственности, однако, по словам истцов, эти обязательства не выполнялись.
