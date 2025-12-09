Ричмонд
Звезда «Клона» подал в суд на телеканал TV Globo из-за авторских прав

Актёр Виктор Фазано подал в суд на TV Globo за повторную трансляцию сериала «Клон».

Источник: Аргументы и факты

Бразильский актёр Виктор Фазано, известный по роли Тавиньо в культовом сериале «Клон», подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за повторного запуска трансляций проекта. Об этом сообщает портал metropoles.com.

По словам Фазано, он не получил положенных авторских отчислений за недавний повтор показа мелодрамы. В иске вместе с актёром участвует компания Landscapio Comércio. Истцы утверждают, что телеканал зарабатывает на ретрансляции сериала, но не выплачивает причитающиеся роялти.

Согласно поданным юридическим документам, TV Globo был обязан перечислять актёру регулярные выплаты за использование его интеллектуальной собственности, однако, по словам истцов, эти обязательства не выполнялись.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. подала иск против футболиста сборной Турции Керема Актюркоглу, концерн обвиняет спортсмена в нарушении авторских прав.