Звезда «Клона» подал в суд на телеканал TV Globo из-за авторских прав

По словам Фазано, он не получил положенных авторских отчислений за недавний повтор показа мелодрамы. В иске вместе с актёром участвует компания Landscapio Comércio. Истцы утверждают, что телеканал зарабатывает на ретрансляции сериала, но не выплачивает причитающиеся роялти.