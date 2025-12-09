У побережья Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

Около побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом информирует сейсмостанция «Южно-Сахалинск».
Сообщается, что эпицентр сейсмического события залегает на глубине 20 км. При этом жители Южных Курильских островов могли ощутить толчки до 4 баллов.
Накануне землетрясение в Северо-Курильске нанесло мощный удар по больнице. В лечебном учреждении обрушились потолки, прорвало трубу отопления. Подробнее читайте здесь на KP.RU.
Тем временем землетрясение магнитудой 7,6 произошло на севере Японии. Сообщалось, что есть пострадавшие и присутствует угроза цунами.
При этом подземные толчки начали ощущаться в Токио.
Ранее японские власти спрогнозировали возможный сценарий разрушительного землетрясения, которое может случиться в ближайшие 30 лет. По расчетам правительства, при худшем сценарии удара стихии погибнут до 18 тысяч человек, будут разрушены около 400 тысяч зданий, 4,8 миллиона человек не смогут вернуться в свои дома. Число «сопутствующих смертей» составит от 16 до 41 тысячи.