Путин назначил нового судью в Курганскую область

В областной суд назначили нового судью.

Светлана Пшеничникова назначена судьей Курганского областного суда. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.

«Судьей Курганского областного суда назначить Пшеничникову Светлану Викторовну», — отмечается в указе президента РФ. Документ утвержден 8 декабря.

Ранее Владимир Путин подписывал указ о назначении новых судей в Курганской области: тогда судьей областного суда стал Сергей Лыткин, в арбитражный суд региона был назначен Денис Шибаев, председателем Альменевского райсуда — Наиль Хабиров. Обновление судейского корпуса проходит на фоне открытия вакансий заместителей председателей Петуховского и Кетовского районных судов, прием документов на которые завершился 1 декабря 2025 года.