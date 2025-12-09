День Героев Отечества 2025: когда отмечается, история и мероприятия

Всем нам известны День защитника Отечества и День Победы, когда чествуют тех, кто стоял тогда и стоит сегодня на защите нашей страны. Но существует ещё одна не менее важная дата — День Героев Отечества, отмечаемый ежегодно в декабре. Он не такой известный и масштабный, как 23 Февраля и 9 Мая, но заслуживает внимания. Life.ru рассказывает о его истории и традициях.