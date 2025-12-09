Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил пять новых судей в Челябинской области

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые судьи назначены в Челябинскую область.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить судьями Челябинского областного суда Булавинцева Сергея Игоревича, Волуйских Илью Игоревича. В Челябинской области судьей Октябрьского районного суда Вострякову Елену Николаевну. Судьями Арбитражного суда Челябинской области Бурова Алексея Владимировича, Кислова Андрея Алексеевича», — говорится в тексте президентского указа.

Ранее Путин назначил судьями Челябинского областного суда Елену Заварухину и Екатерину Ментюгову. Судьей Кыштымского городского суда стала Татьяна Елисеева.