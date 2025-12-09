Путин назначил пять новых судей в Челябинской области

Новые судьи назначены в Челябинскую область.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить судьями Челябинского областного суда Булавинцева Сергея Игоревича, Волуйских Илью Игоревича. В Челябинской области судьей Октябрьского районного суда Вострякову Елену Николаевну. Судьями Арбитражного суда Челябинской области Бурова Алексея Владимировича, Кислова Андрея Алексеевича», — говорится в тексте президентского указа.
Ранее Путин назначил судьями Челябинского областного суда Елену Заварухину и Екатерину Ментюгову. Судьей Кыштымского городского суда стала Татьяна Елисеева.