На МКС испекли торт для возвращающегося на Землю экипажа «Союза МС-27»

Экипаж Международной космической станции подготовил торт для космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также для астронавта NASA Джонатана Кима, которым скоро предстоит вернуться на Землю на корабле «Союз МС 27». Об этом стало известно из видео, размещённого в Telegram канале госкорпорации.