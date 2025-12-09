На МКС испекли торт для возвращающегося на Землю экипажа «Союза МС-27»

Экипаж Международной космической станции подготовил торт для космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также для астронавта NASA Джонатана Кима, которым скоро предстоит вернуться на Землю на корабле «Союз МС 27». Об этом стало известно из видео, размещённого в Telegram канале госкорпорации.
«Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события — космический торт!» — говорится в сообщении Роскосмоса.
На опубликованных кадрах видно, как торт медленно вращается в невесомости. На нём изображено число 73 — номер длительной экспедиции МКС. Десерт украшен ягодами и шоколадными фигурками, также выложенными в форме числа 73, и размещён на металлическом подносе, который плавно крутится в воздухе.
Как известно, расстыковка «Союза» со станцией запланирована на 04:41 по московскому времени.
Недавно Роскосмос с помощью GigaChat показал кадры звездообразования на «Стене в Лебеде».