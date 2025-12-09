В ЛДПР предложили обсудить доступность электронных школьных дневников

«Когда связь семьи со школой по вопросам успеваемости и заданий переводится в цифровой формат, доступ к этой информации должен быть гарантирован государством как социально значимая услуга. Считаю, что нам нужны ясные правила игры на государственном уровне, которые обеспечат и развитие цифровых сервисов, и стопроцентную доступность обязательной информации об образовании ребенка для любой семьи. В рамках парламентской работы я готова инициировать отдельное обсуждение этой темы с участием представителей операторов образовательных платформ, родительского и экспертного сообщества, представителей профильных министерств и выступить модератором такой рабочей встречи», — сказала Воропаева.