На Солнце зафиксировали пять вспышек класса M и X

Первая из них, M1.8, произошла в 09:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4299 (N24W08) и длилась 24 минуты. Вторая, M1.0, наблюдалась в 16:05 мск в группе 4294 (S15W44) с продолжительностью 39 минут. Ранее были зарегистрированы две вспышки класса М, а также одна X-класса.