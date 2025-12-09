Маск заявил, что комиссары Евросоюза ответственны за убийство Европы

Комиссары Европейского союза ответственны за убийство Европы. Таке мнение высказал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
— Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы, — написал он в соцсети Х.
Илон Маск на своей странице в X перепостил запись, в которой Европейский союз назван «четвертым рейхом». Публикацию сопровождает картинка, на которой из-под флага объединения видно знамя со свастикой.
Миллиардер ранее заявил, что Евросоюз нужно ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным странам. Он уверен, что бюрократия «медленно до смерти душит Европу».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением американского предпринимателя.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позже публично и резко отреагировал на призыв Маска упразднить объединение.
До этого российский бизнесмен Павел Дуров высказался, что власти Европейского союза устанавливают невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова.