Маск заявил, что комиссары Евросоюза ответственны за убийство Европы

Комиссары Европейского союза ответственны за убийство Европы. Таке мнение высказал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

— Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы, — написал он в соцсети Х.

Илон Маск на своей странице в X перепостил запись, в которой Европейский союз назван «четвертым рейхом». Публикацию сопровождает картинка, на которой из-под флага объединения видно знамя со свастикой.

Миллиардер ранее заявил, что Евросоюз нужно ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным странам. Он уверен, что бюрократия «медленно до смерти душит Европу».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением американского предпринимателя.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позже публично и резко отреагировал на призыв Маска упразднить объединение.

До этого российский бизнесмен Павел Дуров высказался, что власти Европейского союза устанавливают невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова.

