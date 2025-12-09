Ричмонд
Сильнейшая магнитная буря накрыла Пермь. Скрин

В Пермь вечером 8 декабря пришла одна из самых мощных магнитных бурь за последние месяцы. Она продлится всего день, однако носит характер «сильная». Таким прогнозом поделились эксперты с платформы Time-in.ru.

Пик магнитной бури ожидается под утро 9 декабря.

Согласно прогнозу, буря пришла в регион вечером 8 декабря. Пик геомагнитных возмущений будет ночью и утром 9 декабря. После этого сила бури пойдет на спад.

Во время магнитных бурь у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли, перепады давления и повышенная усталость. Необходимо чутко следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.