Тюменский ветеран Великой Отечественной войны в 100-летний юбилей получил квартиру. Фото

Участник Великой Отечественной войны Николай Лепехин из Тюменской области накануне отметил 100 лет. В этот день юбиляру от правительства региона вручили ключи от новой квартиры в селе Бизино.

«Глава Тобольского муниципального округа Андрей Ходосевич поздравил со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Тобольского района, заслуженного учителя Николая Михайловича Лепехина. От правительства Тюменской области, в знак глубочайшего уважения и признательности, вручили ключи от новой квартиры в селе Бизино», — сообщает мэрия Тобольского района в telegram-канале.

Фронтовик принимал поздравления в кругу семьи. Долгие годы юбиляр посвятил обучению детей в школах. Сам он воспитал нескольких детей и сейчас у него подрастает восемь внуков и один правнук.