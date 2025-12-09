Пенсионерам снизят выплаты за услуги ЖКХ. Как будут выделять субсидии и компенсации с 1 января

Социальная доплата бывает федеральной и региональной. Региональное законодательство может предусматривать особенности назначения РСД к пенсии. Например, если у вас есть регистрация по месту жительства в Москве и на присоединённой к ней территории, то доплата (как правило, в зависимости от продолжительности такой регистрации) может быть установлена исходя из городского социального стандарта (в 2025 году — 25 850 рублей) или величины прожиточного минимума пенсионера в Москве.