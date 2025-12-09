Школьница приехала в Екатеринбург из Сибири и пропала

Девушка приехала из Кемеровской области.
В Екатеринбурге пропала 16-летнюю девочка Лариса Чубревич из города Анжеро-Судженск Кемеровской области. Школьница приехала в город, после чего пропала. Информацию об этом сообщают волонтеры организации «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте».
По данным поисковиков, девушка перестала выходить на связь, ее местонахождение неизвестно. Рост школьницы около 170 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.
В день исчезновения на Ларисе была черная куртка с белой меховой опушкой и голубая джинсовая юбка. На ногах — черные сапоги, голову прикрывал голубой платок. Всех, кто видел Ларису Чубревич или знает, где она может находиться, просят сообщить об этом по телефону «8−800−700−54−52» или «112».
Ориентировка на девушку.