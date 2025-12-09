Ричмонд
Компания Paramount предложила купить Warner Bros. за 108 миллиардов долларов

Компания Paramount Skydance Corp. направила акционерам Warner Bros. Discovery (WBD) тендерное предложение о выкупе их акций по цене 30 долларов за бумагу, включая сегмент Global Networks, куда входят телеканалы CNN, TNT Sports и Discovery. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщается на сайте Paramount.

Уточняется, что сумма предложенной сделки составляет 108,4 миллиарда долларов.

В Reuters написали, что Paramount сделала Warner Bros. предложение о так называемом «враждебном поглощении». Это предложение о покупке другой компании, направленное напрямую акционерам, минуя руководство, то есть совет директоров.

В Paramount сообщили, что в течение 12 недель WBD было представлено шесть предложений, но компания так и не отреагировали на них должным образом.

5 декабря сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix покупает киностудию Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. Владение студийным бизнесом Warner Bros. дает Netflix контроль над такими крупными франшизами, как «Гарри Поттер» и вселенная DC Comics. Более того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO — часть WBD.