В четырёх аэропортах России введён план «Ковёр»

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее расчёты противовоздушной обороны отразили удар украинских беспилотников по регионам РФ. Всего в период с 17:00 до 23:00 мск расчёты ПВО ликвидировали 11 дронов. Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области. Ещё по два БПЛА удалось перехватить над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.
