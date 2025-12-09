«Торпедо» рассмотрит переход в клуб челябинского хоккеиста Кузнецова

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснял, что не включает Кузнецова в основной состав из-за нестабильной игры и большого количества ошибок, из-за чего форвард нередко остается в запасе. При этом нападающий, перешедший в магнитогорский клуб 1 октября 2025 года и имеющий контракт до конца сезона набрал семь результативных передач в 12 матчах КХЛ, в том числе в игре против «Торпедо».