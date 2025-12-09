Трамп репостнул публикацию NYP о злящихся из-за плана по Украине европейцах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social ссылку на статью издания New York Post с заголовком «Бессильные европейцы могут только кипеть от злости, пока Трамп обоснованно отстраняет их от сделки по Украине».
Публикацию американский лидер оставил без комментариев.
Репостнутый им материал — это статья-мнение британского историка и колумниста Доминика Грина. В ней он критикует отношение стран Европы к плану Трампа по завершению конфликта на Украине.
— Европейцы — пацифисты, желающие продолжать войну; воины, у которых нет мечей; стратеги, которые ничего не понимают; и союзники, заговорщически посмеивающиеся над своим американским покровителем, когда тот пытается закончить войну, которую их же тщеславие помогло начать, — написал историк.
Также он заявил, что, несмотря на воинственную риторику, Европа помогала Киеву только «в параллельной вселенной европейского воображения», реальную помощь же оказали Штаты, под «зонтиком безопасности» которых прятались европейцы.
Грин высказался, что у РФ больше людей, которые способны участвовать в конфликте, а Украина зависит от иностранной помощи.
5 декабря в СМИ появилась информация о том, что европейские лидеры призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на условия России по урегулированию конфликта без гарантий безопасности со стороны Америки.