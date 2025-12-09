Онотоле — 73. Все ещё без семьи и жилетки, но с бородой, которая читает сама

Известно, что в 17 лет Вассерман дал обет безбрачия. В одном из интервью он отзывался об этом так: «по глупости» дал клятву не вступать в отношения, которую, несмотря на годы, продолжает соблюдать. Но уже в пожилом возрасте признал, что это было ошибкой. По словам эрудита, за всю жизнь он не раз испытывал сожаление из-за отсутствия семьи, но менять что-либо уже поздно. Также он отметил, что «холостая жизнь совершенно не имеет преимущества перед семейной».