Команды студентов представили свое видение послевоенного устройства мира

В Костроме состоялся финал Лиги исторических игр «Машина времени». Команда из Москвы от Государственного университета просвещения получила награду «Знатоки истории». «Вечерняя Москва» наблюдала за участниками мероприятия.
Команды из шести регионов перенеслись в эпоху послевоенного переустройства мира — им предстояло воссоздать атмосферу переговоров о будущем стран спустя несколько лет после 1945 года.
— Сама идея исторических игр не нова — такой формат зародился еще в дореволюционной России, — рассказывает доктор исторических наук, профессор факультета истории политологии и права Государственного университета просвещения Вардан Багдасарян. — Фонд Андрея Первозванного возродил игры в 2017 году. Первым проектом стало моделирование Учредительного собрания спустя 100 лет. Команды, представлявшие разные политические силы, действовавшие в 1917—1918 годах, определялись по жребию. Интересно, что в той дискуссии победили большевики, хотя на реальном Учредительном собрании большинство голосов получили эсеры.
В финал пробились сильнейшие команды, успешно прошедшие месячный онлайн-этап. Всего в предварительном раунде состязались коллективы из 24 вузов.
— У нас была жеребьевка, и по ее результатам мы должны были представлять Китай. На подготовку давалось около десяти дней, но у нас было два дня полноценных репетиций. В остальное время мы созванивались, продумывали сценарий и костюмы, — рассказал капитан команды Макар Елисеев.
Финальный раунд включил четыре разноплановых испытания, каждое из которых проверяло особый набор навыков. В первом задании «Песенный номер» команды подбирали и исполняли композиции, созвучные послевоенной эпохе, стремясь передать дух времени через музыку.
— Так как мы представляли наших союзников, мы решили исполнить песню «Катюша» на русском и китайском, — отметил Макар.
Во втором испытании «Историческая сценка» участники вживались в роли делегатов переговоров, воссоздавая ключевые диалоги и конфликты периода; здесь оценивали актерское мастерство и точность исторических деталей.
Третий этап «Дебаты» требовал от команд аргументированно отстаивать позиции по актуальным вопросам послевоенного мироустройства: судьи обращали внимание на логику рассуждений, знание контекста и умение вести полемику. Четвертое задание «Импровизация» ставило перед коллективами нестандартную задачу: получить от жюри вымышленную или реальную ситуацию из послевоенных международных отношений и предложить ее решение, опираясь на принципы и реалии эпохи.
— Я считаю, что мы очень хорошо справились с заданиями. Несмотря на то что победу одержала команда из Орла, мы гордимся тем, что смогли достойно показать себя и прошли в финал, — отметила участница Анастасия Кудрявцева.
Награждение прошло в Костромской семинарии при участии Фонда Андрея Первозванного.
ФАКТЫ.
Команда из Москвы в 2024 году одержала победу и выиграла кубок Лиги исторических игр;Членами жюри традиционно становятся деятели культуры, искусства, а также священнослужители Русской православной церкви;В этом году в исторических состязаниях впервые принимали участие ребята из Республики Коми. Им удалось пройти в финал и получить хорошую оценку жюри.