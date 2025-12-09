Буланова заявила, что квартира Долиной должна достаться покупательнице Лурье

Певица Татьяна Буланова прокомментировала скандал с продажей квартиры коллеги Ларисы Долиной.
Она отметила, что не знакома со всеми подробностями судебного разбирательства. Но, по ее мнению, при отсутствии мошеннических действий со стороны покупательницы Полины Лурье недвижимость в Хамовниках должна была остаться в ее собственности.
— Человек купил квартиру, и понятно, что там нет никаких мошеннических действий со стороны покупателя. Тогда квартира должна остаться у Лурье, — цитирует артистку «Фонтанка».
Появившаяся информация о том, что гонорары народной артистки РФ Ларисы Долиной за корпоративы доходят до пяти миллионов рублей, не соответствует действительности. Об этом 8 декабря сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
В эфире передачи «Пусть говорят» Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она намерена сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил руководству Москвы выкупить квартиру певицы и создать там музей мошенничества. По его мнению, это убережет от печальной участи будущие поколения россиян. Какое решение может принять Верховный суд в деле Долиной и Лурье — в материале «Вечерней Москвы».