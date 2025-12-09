Буланова заявила, что квартира Долиной должна достаться покупательнице Лурье

В эфире передачи «Пусть говорят» Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она намерена сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».