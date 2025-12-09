В Кургане пытались опорочить репутацию педагога колледжа

Ранее Центр управления регионом Курганской области сообщал о серии информационных провокаций в местных пабликах, где распространялись фейковые посты на чувствительные темы, без указания авторства и привязки к региону. Департамент образования уже опровергал похожий фейк о молодой учительнице, чьи «шокирующие» фото использовали для накрутки просмотров, напоминая жителям о необходимости проверять сведения через официальные каналы.