Путин назначил двух председателей судов в Тюменской области

Указ о назначении подписан 8 декабря.
Артем Осипов и Сергей Некрасов назначены председателями районных судов в Тюменской области. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить председателем Калининского районного суда города Тюмени Осипова Артема Викторовича», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. На должность председателя Ярковского районного суда назначен Сергей Некрасов.
Указ подписан 8 декабря 2025 года. Срок полномочий составляет шесть лет.