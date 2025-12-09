Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил двух председателей судов в Тюменской области

Артем Осипов и Сергей Некрасов назначены председателями районных судов в Тюменской области. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ о назначении подписан 8 декабря.

Артем Осипов и Сергей Некрасов назначены председателями районных судов в Тюменской области. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить председателем Калининского районного суда города Тюмени Осипова Артема Викторовича», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. На должность председателя Ярковского районного суда назначен Сергей Некрасов.

Указ подписан 8 декабря 2025 года. Срок полномочий составляет шесть лет.