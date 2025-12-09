Ричмонд
Путин вполовину повысил оклады военным судьям, работающим за пределами России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностные оклады сотрудников аппаратов военных судов, работающих за пределами РФ, увеличиваются на 50%. Документ, имеющий целью усиление социальной защиты судей, реализует положения закона, принятого в июне текущего года. Отмечается, что повышение окладов не будет учитываться при расчёте пенсии за выслугу лет и единовременного пособия при отставке.

В настоящее время за границей функционируют пять военных судов — в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане. Увеличение окладов сотрудникам предусмотрено обновленной редакцией закона «О статусе судей в РФ». Предполагается, что данная мера поможет компенсировать сложности, с которыми сталкиваются военные судьи за рубежом в вопросах обустройства семей, образования детей и получения медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по обороне не поддержал трёхкратное повышение денежного довольствия для военнослужащих срочной службы. Как пояснил депутат Михаил Делягин, отрицательное заключение было дано из-за «несвоевременности» подобных изменений в условиях проведения специальной военной операции.

