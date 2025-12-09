Путин вполовину повысил оклады военным судьям, работающим за пределами России

В настоящее время за границей функционируют пять военных судов — в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане. Увеличение окладов сотрудникам предусмотрено обновленной редакцией закона «О статусе судей в РФ». Предполагается, что данная мера поможет компенсировать сложности, с которыми сталкиваются военные судьи за рубежом в вопросах обустройства семей, образования детей и получения медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по обороне не поддержал трёхкратное повышение денежного довольствия для военнослужащих срочной службы. Как пояснил депутат Михаил Делягин, отрицательное заключение было дано из-за «несвоевременности» подобных изменений в условиях проведения специальной военной операции.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.