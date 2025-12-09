Путин вполовину повысил оклады военным судьям, работающим за пределами России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностные оклады сотрудников аппаратов военных судов, работающих за пределами РФ, увеличиваются на 50%. Документ, имеющий целью усиление социальной защиты судей, реализует положения закона, принятого в июне текущего года. Отмечается, что повышение окладов не будет учитываться при расчёте пенсии за выслугу лет и единовременного пособия при отставке.