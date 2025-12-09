ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности

Среди тех, о ком рассказывается в рубрике, — Герой Советского Союза майор Иван Данилович Кудря (1912−1942). В 1938 годы он окончил Ново-Петергофское военно-политическое училище пограничных и внутренних войск НКВД им. К. Е. Ворошилова и был распределен в НКВД Украины в Киев, где участвовал в борьбе с украинским националистическим подпольем. С началом Великой Отечественной войны Кудре поручили возглавить резидентуру НКВД в Киеве в случае его оккупации немецко-фашистскими войсками. Кудре присвоили оперативный псевдоним «Максим». Подпольная оперативная группа, которой руководил Кудря, добилась значительных успехов. Однако из-за предательства гитлеровцы вышли на группу. Ее членов во главе с Кудрей, прежде чем казнить, в течение трех месяцев жестоко пытали, но никакой значимой информации от них не получили.