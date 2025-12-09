Бастрыкин: необходимо расширить перечень преступлений с конфискацией имущества

Он заявил, что Следственный комитет активно участвует в разработке мер по борьбе с коррупцией. Сейчас продолжается работа над законопроектом, который должен предоставить следователям право накладывать арест на имущество людей, причастных к любым коррупционным преступлениям, а не только к тем, что уже перечислены в статье УК, посвящённой конфискации.