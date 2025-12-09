Бастрыкин: необходимо расширить перечень преступлений с конфискацией имущества

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением расширить список преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества.
Он заявил, что Следственный комитет активно участвует в разработке мер по борьбе с коррупцией. Сейчас продолжается работа над законопроектом, который должен предоставить следователям право накладывать арест на имущество людей, причастных к любым коррупционным преступлениям, а не только к тем, что уже перечислены в статье УК, посвящённой конфискации.
«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация», — отметил Бастрыкин в статье для РБК.
Также он сообщил, что этот законопроект уже получил принципиальную поддержку от профильных ведомств и правоохранительных структур и направлен в правительство на дальнейшее рассмотрение.
Накануне председатель СК РФ сообщил, что одним из приоритетов Следственного комитета является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений.