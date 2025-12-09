Ричмонд
В Индию по нашим следам

В столицу Индии Дели ожидают делегацию Соединенных Штатов Америки для обсуждения торговой сделки, которая подвисла после введения Штатами пятидесятипроцентных пошлин на индийскую продукцию. Вашингтон спешит обозначить свое присутствие в важнейшей азиатской стране после успешного визита туда президента России Владимира Путина.

А потому факт переговоров будет во многом политическим жестом. Учитывая, что и усиленные пошлины были введены исключительно в качестве инструмента давления на Дели с целью побудить индусов отказаться от закупок российской нефти. До 90 процентов наших нефтепоставок идет в Индию и Китай. В США уже радостно сообщали о якобы сокращении таких закупок Индией. Однако не снижающиеся у нас объемы добычи черного золота свидетельствуют, что наши партнеры находят пути сохранения крайне выгодных закупок с постоянно растущим дисконтом.

Для индусов особенно важно не потерять свое лицо на переговорах с Соединенными Штатами. Недаром в своем интервью компании India Today Владимир Путин подчеркнул, что Индия не та страна, которой можно что-то диктовать. К тому же давлению успешно противостоит ее геополитический соперник — Китай. И в нажиме Вашингтона на Дели видят проявление дискриминации. Между тем янки играют на том обстоятельстве, что объем двусторонней торговли уже достиг 165 миллиардов долларов, и Дели прельщают перспективой довести его до 500 миллиардов.

К тому же Индия поставляет за океан текстиль, обувь, кожу, продовольствие, то есть как раз те товары, производство которых президент Соединенных Штатов Америки под номером 47 Дональд Трамп не планирует переносить в США в рамках его программы реиндустриализации страны с упором на передовые технологии. А на пищевые товары главе Белого дома и так пришлось отменять пошлины, провоцирующие рост цен для американского потребителя накануне Рождества.

Да и компании из США хотели бы перенести в Индию некоторые свои заводы из Китая. Так что мудрые индусы найдут на переговорах «золотую середину»: увеличат поставки американского сжиженного природного газа, переподпишут контракты с нашими не попадающими под санкции компаниями. И сохранят лицо одного из центров развивающегося многополярного мира.

