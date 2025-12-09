Для индусов особенно важно не потерять свое лицо на переговорах с Соединенными Штатами. Недаром в своем интервью компании India Today Владимир Путин подчеркнул, что Индия не та страна, которой можно что-то диктовать. К тому же давлению успешно противостоит ее геополитический соперник — Китай. И в нажиме Вашингтона на Дели видят проявление дискриминации. Между тем янки играют на том обстоятельстве, что объем двусторонней торговли уже достиг 165 миллиардов долларов, и Дели прельщают перспективой довести его до 500 миллиардов.