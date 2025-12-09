Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла Мацегоры

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму российском президенту Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со смертью российского посла в КНДР Александра Мацегоры. Об этом передаёт радиостанция «Голос Кореи».

Источник: Life.ru

«Восьмого декабря генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался. Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству РФ по смерти товарища Мацегоры», — говорится в заявлении.

Напомним, глава российской дипмиссии в Пхеньяне Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни в субботу, 6 декабря. Мацегора окончил МГИМО, владел корейским и английским языками. На дипломатической службе находился с 1999 года, а послом в Северной Корее он был назначен в конце 2014 года.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше