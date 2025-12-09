Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла Мацегоры

Напомним, глава российской дипмиссии в Пхеньяне Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни в субботу, 6 декабря. Мацегора окончил МГИМО, владел корейским и английским языками. На дипломатической службе находился с 1999 года, а послом в Северной Корее он был назначен в конце 2014 года.