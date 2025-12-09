Ее называли Екатерина Третья

Ее деятельность оценивают неоднозначно, но факт в том, что наследием Фурцевой мы пользуемся поныне.
В 1950-е годы Фурцева возглавила столичную партийную организацию и стала членом Политбюро. Были построены «Детский мир», стадион в Лужниках на 100 тысяч зрителей, реконструирована ВДНХ, поставлен памятник Юрию Долгорукому, появились кинотеатры в новостройках. В Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Началось строительство хрущевок, которые решали трудную жилищную проблему. Бараки в ту пору окружали Киевский вокзал.
Нет ничего проще, чем ругать министра культуры. Но великий Муслим Магомаев говорил, что лучшего министра культуры, чем Фурцева, придумать невозможно. Она была инициатором возрождения Московского кинофестиваля, куда приезжали первые мировые звезды — Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор. Благодаря ее стараниям прошел первый Конкурс имени Чайковского. Были построены Цирк на проспекте Вернадского, Государственный концертный зал «Россия», Дворец пионеров на Ленинских горах, новые здания МХАТа, театров Моссовета и оперетты. При ней МХАТ возглавил Ефремов, «Ленком» — Захаров, Большой театр — Григорович, а еще — работали Эфрос и Равенских. В страну было возвращено наследие Рерихов, а Марк Шагал передал богатую коллекцию своих картин. По музеям СССР совершила путешествие коллекция «Сокровища Тутанхамона». Начались регулярные гастроли театров за границей….
Яркое наследие. Но Екатерина Фурцева оставалась советским чиновником и наказывала тех, кто, как ей казалось, шел против линии партии. Она запрещала спектакли в Театре на Таганке и концерты Ростроповича, который приютил Солженицына. Часто вмешивалась в фильмы, даже в безобидную «Гусарскую балладу».
Кинематографисты в долгу не оставались. Знаменитый монолог Евстигнеева в «Берегись автомобиля» о том, что Ермолова по вечерам лучше бы играла в театре, если бы днем работала на заводе, — пародия на Фурцеву, которая продвигала самодеятельные театры в ущерб профессиональным. Народный артист Борис Ливанов ехидно спросил: «Вы, Екатерина Алексеевна, пошли бы на прием к самодеятельному гинекологу?».
В кабинете Фурцевой висел портрет английской королевы с надписью «Екатерине от Елизаветы». Считала ли министр себя ровней, неизвестно, но за глаза ее называли Екатериной Третьей. Она была строгим цензором, но царство культуры при ней расширилось неимоверно.
Драматург Леонид Зорин писал: «Все в ней было густо перемешано. С отчаянной расточительностью — благожелательность и застегнутость, вздорность и сердобольность, зашоренность и искреннее сопереживание, подозрительность и взрыв откровенности».
В личной жизни счастья не нашла, хотя дважды была замужем. Говорят, ей нравился Олег Ефремов, но министр блюла этикет. В 1974 году Брежнев решил ее уволить, устроил разнос последнему хрущевскому министру.
В последний день ходила в баню с лучшей подругой Людмилой Зыкиной. Вечером позвонила и пожелала счастливых гастролей. Официальная версия — инфаркт. Много лет спустя глава КГБ Владимир Крючков говорил, что все, кто близко знал Фурцеву, были уверены, что это самоубийство.