Ее называли Екатерина Третья

Нет ничего проще, чем ругать министра культуры. Но великий Муслим Магомаев говорил, что лучшего министра культуры, чем Фурцева, придумать невозможно. Она была инициатором возрождения Московского кинофестиваля, куда приезжали первые мировые звезды — Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор. Благодаря ее стараниям прошел первый Конкурс имени Чайковского. Были построены Цирк на проспекте Вернадского, Государственный концертный зал «Россия», Дворец пионеров на Ленинских горах, новые здания МХАТа, театров Моссовета и оперетты. При ней МХАТ возглавил Ефремов, «Ленком» — Захаров, Большой театр — Григорович, а еще — работали Эфрос и Равенских. В страну было возвращено наследие Рерихов, а Марк Шагал передал богатую коллекцию своих картин. По музеям СССР совершила путешествие коллекция «Сокровища Тутанхамона». Начались регулярные гастроли театров за границей….