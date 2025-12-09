На сайте ФСБ появился раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности

Федеральная служба безопасности России сообщила, что на ее официальном сайте появилась новая рубрика «Герои — чекисты». В ней собраны материалы о сотрудниках органов госбезопасности, которые в разные годы проявили мужество, героизм и нередко жертвовали собой при выполнении служебных задач.
Запуск раздела приурочен к Дню Героев Отечества, который отмечается в России во вторник, 9 декабря.
В своем сообщении ФСБ отметила, что предыдущие поколения сотрудников органов безопасности всегда старались бережно сохранять память о подвигах тех, кто стоял на страже страны до них.
В ведомстве пояснили, что новая рубрика создана, чтобы поддерживать и развивать героические традиции, характерные для Федеральной службы безопасности. В разделе размещены иллюстрированные материалы о сотрудниках, проявивших себя в годы Великой Отечественной войны, во время событий в Афганистане и в операциях против международного терроризма.
При этом в ФСБ уточнили, что рассказано не обо всех героях, поскольку часть из них до сих пор выполняет служебные задания, и сведения о них пока не могут быть опубликованы.
Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин вручит медали «Золотая звезда» Героям России. Более 200 военных и гражданских лиц приглашены на торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.