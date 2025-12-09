Ричмонд
Два подростка-мигранта в Великобритании похитили и изнасиловали девушку

Подростков-мигрантов суд приговорил к тюремному заключению за изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщило издание Independent.co.uk.

Инцидент произошел, когда все трое находились в одной компании. Мигранты-преступники переговаривались друг с другом на пушту (один из восточноиранских языков — прим. «ВМ»), и, когда девушка оказалась наедине с ними, они увели ее в заросшее кустарниками место и изнасиловали.

Школьница отбивалась и сопротивлялась, но ничего не могла сделать против двух парней.

Компанию увидел прохожий мужчина, и, поняв, что молодые люди занимаются чем-то противозаконным, вмешался. Он отпугнул юношей и посоветовал девушке обратиться в полицию. Прохожий оставался с пострадавшей, пока она не оказалась в безопасности.

Одного из подростков приговорили к 10 годам и восьми месяцам тюрьмы, второго — к девяти годам и 10 месяцам. Первого депортируют на родину, сказано в статье.

В октябре в Ирландии начались массовые протесты после обвинения мигранта из Африки в изнасиловании десятилетней девочки.