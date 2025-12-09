В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами

«Законопроект был подготовлен вместе с автоэкспертами, а также с участием специалистов страховых организаций. С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть», — пояснил газете глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который подготовил законопроект к внесению в Госдуму.